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"الأوقاف": الخطبة الموحدة تعالج بعض القضايا والأخلاقيات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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طايع
طايع
رقية جمال
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أكد الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف عملت على تطبيق الخطاب الديني الموحد في مصر، وعملت على تطبيق خطبة الجمعة الموحدة على مستوى الجمهورية، للخروج من القضايا الخلافية، مشددًا على أن هناك قضايا لا يمكن ان تتفق الناس عليها مثل قضايا السياسة، لكن هناك قواسم مشتركة تجمع الناس وهي الأخلاق وعقيدة التوحيد.

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الجميع الآن يلتزم بالخطبة الموحدة، وما يقرب من 100% من خطباء الجمعة سواء معينين أو خطباء مكافأة أصبحوا يتفقوا على الخطبة الموحدة التي تعالج القضايا والأخلاقيات التي نحتاجها.

وتابع وكيل أول وزارة الأوقاف، أن الوزارة فتحت باب التقدم للخريجين راغبي الخطابة بنظام المكافأة، موضحًا أن خطيب المكافأة هناك شرط أساسي له وهو أن يكون أزهري، ومؤهل لذلك حاصل على ماجيستير أو دكتوراه؛ لضمان سلامته وأن يكون لديه وسطية ورصيد من الفهم يؤهله لتقديم المعلومات للناس، وأن يكون خريج الكليات الشرعية المباشرة مثل اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، وأن يكون حاصل على تقدير جيد جدًا بحد أدني، وسوف يمر بامتحان شفوي وتحريري، ثم مقابلة لتقديم أفضل عناصر الخطابة للمواطنين.
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