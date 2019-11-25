الطالع الفلكي الإثنين 25/11/2019..تأمين الزّهرَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى العاشرة و 11 دقيقة صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثّانية عشرة و 14 دقيقة مُنتصف الليلة بتوقت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 16 هاتُور قبطى ، 25 تِشْرين ثَانِ رُومى، 28 رَبيعٍ الأوّل،





قال الحكيم المصرى: -أدخل عليها حُبّ واحدة واحدة ، السّتّ لما بتحبّ بتكسّر كل التقاليد ، بتنطّ كل الحواجز.(سمير غانم من فيلم أضواء المدينة-1972)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لإخفاء الكنوز أوتقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمروالمُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة فى الخامسة و5 دقائق مساء غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ،لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك، التوتروالميل للكآبة مُرتفع الليلة لكن الولادة للقمر الجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.

بالنسبة للهنود فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أوحرق البخور مع مُمارسة اليوغا التى تساعد على التحررمن التوتّر والقلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوءالنجوم يعنى أن الليلة مُلائمة للقيام بأعمال تتصف بالخفاء كأن نرغب فى إخفاء الكنوز أوتخزين الأموال فى البنوك أو نقل مُمتلكات من منزل لآخر دون لفت الأنظار الحاسدة، تطهيرالمنزل من الحشرات والجراثيم والقوارض ، إنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين،تنظيف المنزل من الكراكيب أوالخردة بالتخلص منها نهائيّاً و التى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر، الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء،غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة،عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات والتجمّعات والمكوث داخل المنزل،عند نهاية الشهر القمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد وألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ،كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات،المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*(الزّهرة تنتقل للجدى - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج القوس لتدخل برج الجدى فى الثانية و 28 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الثلاثاء ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للدّلو فى الثامنة و 41 دقيقة صباح يوم 20 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 22 ديسمبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى الجدى. (تنتقل للدّلو فى 20 ديسمبر))

(القمر) ------ فى العقرب.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





الزهرة حلّت ضيفة فى بُرج الجدى والذى يحكمه زحل ، الزّهرة وزحل حليفان ، فالزّهرة/المرأة تُفضّل الصبر والحذر والتقيّد بالقوانين والبنود والإتفاقات على جبهة العاطفة وهى جبهتها الرّئيسيّة ، البطء يضمن للزّهرة التأكد من متانة الأرض التى تطأها بقدمها لأنّ أقل زَلّة كفيلة بإسقاط الجدى من قمّة الجبل، الجدى ترابى يعشق الملموس وهذا يعنى عدم قناعة الزّهرة بالإسطوانات المشروخة وبيّاعين الكلام لكن بمن يُقدّم الشيئ الملموس ويلتزم بقوانين المُجتمع ويتعهّد بالوفاء بالتزامات الزوجيّة وكلها صفات من صميم بُرج الجدى،كسر الزّهرة لتقاليد المُجتمع أو قفزها على حواجز زحل/الأحزمة التى حول كوكب زحل مُنخفض للغاية مهما كان تشبّثها بحبّ مزعوم فهذه الأحزمة تمثّل قوانين المُجتمع وبنود حقوقها من مهر ومُؤخّر تعمل كأحزمة أمان لحمايتها وصَوْن كرامتها فالأولويّة لتأمينها من سقطة مُميتة من قمّة الجبل ينكسرمعها قرنى الجدى ولاترجع لمركزها السّابق كنماذج ميرفت أمين بأفلام الأنثى والذئاب ، نغم فى حياتى ، ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة ، الزّهرة فى الجدى يرفع من عقلانية الفتيات والنساء فى تعاملهنّ مع الرجال بالإبتعاد عن العاطفة ودغدغة المشاعر مهما كان الطرف الآخَر مُتمكّناً من إنتقاء كلماته ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى وشقيقه التوأم عبد الرحمن رَحِمَهُمَا الله ، إحتفالاً بذكراه فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عماد حمدى مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليهما بالفَاتِحَة.





(كريستيان ديور)،(ماسة نقيّة)،(ملك أتلانتيس)،(رقم ذهبى)،(لم يُهزم)،(سحر مُفيد)،(علبة سكاكر/حلويّات)،(باليرينا)،(حقول خضراء).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالعمل المتاح طالما بالحلال.





برج الثور: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى المزيد من التكتم على مشاريعك الخاصةً.





برج الجوزاء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج السّرطان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: كن جاهزاً بالخطط البديلة إن صادفت المتاعب، إيد على إيد تساعد ولاعيب فى طلب المساندة مُبكراً قبل أن تخرج الأمورعن نطاق السيطرة.





برج العذراء: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول ، إذا كان حبيبك عسل.





برج الميزان: إن كنت تعانى من نقص القدرة على التركيز الذهنى وحالة من التشتت فعليك بتناول بعض الفيتامينات المجدّدة للطاقة والإهتمام بطعامك.





برج العقرب: بعد التمحيص تتأكد من حُسن النّوايا لصديق جديد لكن عليك الإحتفاظ بمساحة فاصلة، حرّص من أخوك ولا تَخَوّنُه.





برج القوس: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.





برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.

برج الدّلو: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.



