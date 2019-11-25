تهديدات بإغلاق محطات الوقود في العراق

أفادت قناة العربية، اليوم الإثنين، بأن عدد من المحتجين العراقيين، هددوا بإغلاق محطات الوقود، ما يتسبب في شل الحياة تماما.

وبحسب العربية، نظم العاملون بالقطاع النفطي الخاص وأصحاب المحطات في البصرة، احتجاجات ضد وزارة النفط لعدم صرفها مستحقاتهم المالية.

وقطع المحتجون العراقيون طرق رئيسية في محافظة البصرة والناصرية، لليوم الثاني على التوالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أن محتجين قطعوا عدة جسور وطرق في النجف وذي قار. وأفاد مصدر أمني للعربية بأن شرطة ذي قار قامت بسحب قوات الشغب وتكليف قوات النجدة والشرطة متابعة الأوضاع الميدانية، كما أظهرت بعض المقاطع المصورة استمرار قطع جسري الزيتون والنصر في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وتتمركز قوى الأمن على الحدود الإدارية في الناصرية. وأضاف أن قوات مدربة تتواجد في المنطقة حالياً لحماية المتظاهرين والحرص على منع دخول أي عناصر مندسة بين المحتجين، وسيكون من واجبها التحري والتفتيش في أغلب المناطق المؤدية إلى مناطق التظاهرات، مشيرا إلى تمركز هذه القوات في عدة مناطق من الناصرية، أبرزها الحبّوبي وجسر الحضارات، وجسر إبراهيم الخليل وشارع الأطباء شرقاً.

يشار إلى أن عددا من المحتجين أقدموا، الأحد، على قطع الطرقات في البصرة، وأحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة، ليقطعوا الطرق الرئيسية. كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، في حين أعلنت الشرطة دخول المحافظة حالة الإنذار القصوى حتى إشعار آخر.