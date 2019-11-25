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بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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جولة تفقدية
جولة تفقدية
آية حمروشي- تصوير: ياسمين عليوة
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قام الدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين بجولة تفقدية بالملتقى الأول للتنمية المستدامة تحت شعار "فكر و انتج" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بهدف رفع الوعي بأهمية ربط البحث العلمي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة ابن سينا بالكلية.

وشارك في الملتقى الأول للتنمية المستدامة، الذي يستمر على مدار يومين، 76 فريقا من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية منهم 14 فريقا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في موضوعات مختلفة أبرزها التطبيقات البيوتكنولوجية في المعالجة الحيوية للمياة الملوثة، والريبوت المساعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأداة لتعطيل القنابل الموقوتة، وتصنيع بديل عضوي للأكياس البلاستيكية، وطرق علاج مبتكرة لأمراض سرطان الثدي باستخدام مركبات حامضية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن مشروعات جامعة القاهرة تتماشى بشكل جيد مع حاجات الدولة الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ورعاية الفئات الخاصة، والتخفيف من البطالة والتسرب من التعليم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد المناوي، أن كلية العلوم تسعى للتوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية، مؤكدًا على توفير الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي لا يقل عن دعم الكلية بل يزيد، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمى والذي يؤدي بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.

بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
بالصور.. جولة تفقدية لعميد كلية العلوم القاهرة بالملتقى الأول للتنمية المستدامة
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الكلمات المفتاحية

محمد عثمان الخشت عميد كلية العلوم القاهرة عبد الحميد المناوي رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية الملتقى الأول للتنمية المستدامة

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