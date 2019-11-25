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تركيا وروسيا تطلاقان الدورية العسكرية الـ11 شمال سوريا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، استكمال الدورية البرية المشتركة الـ11 بين القوات التركية والروسية في الشمال السوري.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن الدورية المشتركة، جرت بين مدينة القامشلي وبلدة ديريك الواقعتين شرق الفرات.

وأضاف البيان أن 4 مركبات تركية و4 روسية، شاركت في الدورية البرية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

كما أشار البيان أيضاً، إلى أن الدورية جرت على مسار بعمق 10 كيلو متر، وامتداد 58 كيلو متر.

ويأتي تسيير الدوريات البرية المشتركة، بموجب اتفاق سوتشي الذي أبرم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول الوضع في شرق الفرات السورية.

ففي 9 أكتوبرالماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من الأكراد، وبزعم إنشاء منطقة أمنه لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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الكلمات المفتاحية

شمال سوريا روسيا دورة عسكرية تركيا

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