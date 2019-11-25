Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تختبر صواريخ "إس - 400" بمقاتلات "إف – 16"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

أعلن مصدر عسكري، أن أنقرة ستبدأ اليوم الإثنين اختبار أداء رادارات منظومة الدفاع الجوي "إس – 400"، وسيتم لهذا الغرض إطلاق مقاتلات "إف – 16" وطائرات أخرى في الأجوا، حسبما نشرت نقلت صحيفة "ميلييت".

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن الغرض من الاختبار هو التحقق من الاتصالات بين منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" التي اشترتها أنقرة مؤخرا من روسيا والطائرات الحربية التي بحوزة سلاح الجو التركي.

ونقلا عن بيان صادر من إدارة حاكم أنقرة: "ستجري أمانة الصناعات الدفاعية يومي 25 و26 نوفمبر في المجال الجوي لمنطقة أنقرة طلعات تدريبية للطائرات المقاتلة "إف – 16" وطائرات أخرى، على ارتفاعات مختلفة".

حيث بدأت عملية تسليم "إس – 400" لتركيا والتي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن، في منتصف يوليو الماضي.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشغل بشكل كامل صواريخ "إس – 400" في أبريل 2020.

ومن جانبها فقد، قامت واشنطن بدورها بالضغط اتجاه دفع أنقرة لإلغاء الصفقة مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت"  المضادة للجو، وهددت بتأخير أو إلغاء بيعها مقاتلات "إف 35"، إضافة إلى فرض عقوبات عليها وفقا لقانون يستهدف خصوم الولايات المتحدة، إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات وأتمت الصفقة مع روسيا.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن تركيا إس400

أخبار تهمك

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أمريكا تريد ثني تركيا عن شراء "إس-400"

الخارجية التركية تنفي أنباء تهديدات واشنطن للتخلي عن "إس-400"

"أنقرة في مرمى النيران".. صفقة "إس 400" تشعل الصراع بين أمريكا وتركيا

رحلة "إس 400" إلى تركيا.. وعقوبات أمريكية في انتظار السلطان العثماني المزعوم

"رويترز": تركيا تتسلم بطارية ثانية من منظومة "إس-400"

نقل الدفعة الثانية من منظومة إس- 400 الروسية إلى أنقرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status