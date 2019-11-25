تركيا تختبر صواريخ "إس - 400" بمقاتلات "إف – 16"

أعلن مصدر عسكري، أن أنقرة ستبدأ اليوم الإثنين اختبار أداء رادارات منظومة الدفاع الجوي "إس – 400"، وسيتم لهذا الغرض إطلاق مقاتلات "إف – 16" وطائرات أخرى في الأجوا، حسبما نشرت نقلت صحيفة "ميلييت".

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن الغرض من الاختبار هو التحقق من الاتصالات بين منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" التي اشترتها أنقرة مؤخرا من روسيا والطائرات الحربية التي بحوزة سلاح الجو التركي.

ونقلا عن بيان صادر من إدارة حاكم أنقرة: "ستجري أمانة الصناعات الدفاعية يومي 25 و26 نوفمبر في المجال الجوي لمنطقة أنقرة طلعات تدريبية للطائرات المقاتلة "إف – 16" وطائرات أخرى، على ارتفاعات مختلفة".

حيث بدأت عملية تسليم "إس – 400" لتركيا والتي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن، في منتصف يوليو الماضي.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشغل بشكل كامل صواريخ "إس – 400" في أبريل 2020.

ومن جانبها فقد، قامت واشنطن بدورها بالضغط اتجاه دفع أنقرة لإلغاء الصفقة مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" المضادة للجو، وهددت بتأخير أو إلغاء بيعها مقاتلات "إف 35"، إضافة إلى فرض عقوبات عليها وفقا لقانون يستهدف خصوم الولايات المتحدة، إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات وأتمت الصفقة مع روسيا.