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التحقق في واقعة العثور على طفل حديث الولادة "داخل القمامة" بالوراق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل رضيع ملقى في القمامة بمنطقة القومية بنطاق قسم الوراق، للتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفادت التحقيقات، بأن طفل رضيع لم يتجاوز الأيام ملقى بالقمامة، ويرتدي سلوبت، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لمعرفة مرتكب الجريمة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل حديث الولادة ملقى في القمامة بمنطقة القومية بنطاق قسم شرطة الوراق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مُلقى في القمامة بمنطقة القومية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل حديث الولادة، وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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