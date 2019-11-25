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تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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تيسلا Cybertruck
تيسلا Cybertruck
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أعلنت شركة تيسلا عن إطلاق سيارتها البيك أب الأولى من الشركة باسم Cybertruck، ويتضح من شكل السيارة، أن تصميمها مستوحي من عالم أفلام الخيال في المستقبل.


وتحمل السياراة البيك أب حمل اسم غريب Cybertruck سايبرترك فقد جاءت بتصميم غير متوقع من تيسلا يتميز بالزوايا الحادة والخطوط المستقيمة، ولا تجد أي تشابه بين سيارات تيسلا الحالية وسايبرترك حتى أن السيارة لا تحمل أي شعارات سوى المحركات الكهربائية، إذ تحمل سايبرترك 3 محركات كافية لإطلاق السيارة حتى سرعة 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، وتتوفر الفئة الأساسية بمحرك كهربائي واحد للمحور الخلفي بتسارع 0-100 كم/س في 6.5 ثانية وتتوفر فئة متوسطة بالدفع الرباعي وتسارع 0-100 كم/س في 4.5 ثانية.
 
وتعمل شركة حاليا على إنتاج سيارتها البيك آب الأولى، وكشفت الشركة عن أسعار سيارتها التي تبدأ من 39.900 دولار للفئة الأساسية بمدى 400 كيلومتر، و49.900 دولار للفئة المتوسطة بمدى 480 كيلومتر، ومن 69.900 دولار للفئة عالية الأداء وصاحبة مدى 800 كيلومتر.

وتتميز سيارة تيسلا Cybertruck بهيكل عالي المقاومة للصدمات والظروف الجوية، كانت تيسلا تعمل على تطوير واختبار الزجاج ليكون ضد الكسر أيضاً إلا أن الحظ لم يحالف الشركة وتعرضت لموقف محرج اثناء حفل تدشين السيارة وانكسر الزجاج على المنصة أمام الجمهور عند اختباره قبل أن يحوله إيلون موسك المدير التنفيذي للشركة إلى طرفة ويتابع فقرات الإطلاق.
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)
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