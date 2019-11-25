Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يربح 7.3 نقطة بمستهل جلسة الإثنين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:15 م
Advertisements
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق دبي المالي 

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.27% رابحا 7.33 نقطة ليصل إلى مستوى 2694.63 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، بلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو  56 مليون سهم محققة ما قيمته 96.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2516 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
قطاع السلع علي رأس القطاعات المرتفعة بسوق دبي المالي 

و علي مستوي أاء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفعت 6 قطاعات ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.25%.
 

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي 

 وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف عجمان بنسبة 14.71%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 7.50%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.25%

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعة و 7 دقيقة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

قطاع العقارات يدعم مؤشر سوق دبي المالي للصعود 0.30% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يخسر 17.5 نقطة في مستهل تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.09% بمستهل تعاملات جلسة اليوم

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.95%

قطاع " البنوك " يقود مؤشر سوق دبي المالي للصعود 0.64% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي ينمو بنسبة 0.54% في مستهل جلسة اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status