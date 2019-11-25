مؤشر سوق دبي المالي يربح 7.3 نقطة بمستهل جلسة الإثنين

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.27% رابحا 7.33 نقطة ليصل إلى مستوى 2694.63 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، بلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 56 مليون سهم محققة ما قيمته 96.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2516 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

قطاع السلع علي رأس القطاعات المرتفعة بسوق دبي المالي





و علي مستوي أاء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفعت 6 قطاعات ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.25%.





الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي



