Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو دياب يطرح أغنية "أول يوم في البعد" عبر "يوتيوب" (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
Advertisements
طرح الهضبة عمرو دياب، منذ ساعات أغنيته الجديدة "أول يوم في البعد" رسميا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،حيث تقترب من الربع مليون مشاهدة منذ طرحها حتي الأن.

وحققت أغنية "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب، نجاحات ساحقة منذ طرحها عبر تطبيقات الأغاني، وعلي خدمة"عالم عمرو دياب" المتوفره في إحدي شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة، حيث تصدرت الأغنية تطبيق "أنغامي" بقائمة الأغاني الأكثر إستماعا كما تصدرت الأغنية أيضا عقب طرحها بساعات قليلة المركز الأول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والأكثر بحثا عبر"جوجل".


وحرص مؤلف الأغنية أحمد المالكي، علي توجيه رساله خاصة إلي الهضبة خلال"الفجر الفني" قال من خلالها: "بقول دائما للهضبة عمرو دياب شكرا علي كل شئ، كما أرسلتله رساله عبر"الواتساب" عقب طرح أغنية "أول يوم في البعد" لأخبره بفرحتي وفخري بدخولي تاريخه الفني من خلال أغنيتي"أول يوم في البعد" و"أول كل حاجة"، والحمد لله أنا سعيد جدا بتعاوني معه وإن شاء الله ليس التعاون الأخير بيننا.


وأضاف "المالكي" قائلا: "ودائما الهضبة يؤمن بي ويقول لي أنت موهوب وتستحق ويشجعني لتقديم الأفضل".


"أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.


جدير بالذكر أن "المالكي" تعاون مع عمرو دياب في أغنيتي"أول كل حاجة" و"أول يوم في البعد" وحققت كل من هما نجاحا كبيرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعة و 7 دقيقة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فيديو رقص ابنة عمرو دياب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي!

عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" عبر إحدى شبكات المحمول

عقب ساعات قليلة.. الهضبة يزيح الستار عن "أول يوم في البعد"

الأغنية كاملة لأول مرة.. عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" بشكل رسمي

تأكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" والجمهور يتسلطن

عمرو دياب يتصدر الأكثر بحثا عبر "تويتر" بأغنية "أول يوم في البعد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status