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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق تاجر بالحشيش بأكتوبر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:19 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، تاجر بالحشيش بأكتوبر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين طه عبد العظيم وولاء وجدي وأمانة سر محمد عبد العزيز وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد. أ" وشهرته "محمد. س" سائق، بتهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت شهادة إسلام محمد عبد الفتاح، نقيب شرطة، ومعاون مباحث قسم أول أكتوبر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص المتهم وبتنفيذه تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه علي المضبوطات وبمواجهته أقر باحرازه لها بقصد الإتجار.

من خلال ملاحظات النيابة العامة ثبت بالاطلاع علي تقرير المعمل الكيماوي أن عشرون قطعة لمادة سمراء اللون وزنت تسعة وعشرون جرام وواحد وسبعون سنتيجرام وبفحصها ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
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