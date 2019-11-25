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محسن عادل: المنطقة الاقتصادية المحور الأساسي لتنمية استثمارات مصر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:18 م
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محسن عادل
محسن عادل
رقية جمال
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قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن ما يحدث خلال الفترة الحالية محاولة لإعادة توجيه الاستراتيجية العامة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تصبح من أهم المناطق الاستثمارية لجذب الاستثمارات لمصر، وتصبح أحد المراكز الأساسية للجذب الاستثماري المتعلق بمنطقة إفريقيا ككل.

وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الهدف الأساسي من هذه المنطقة هو توطين عدد كبير من الصناعات المرتبطة بالتجارة مع إفريقيا، والمسألة المرتبطة بالصناعة التي توجه للأسواق المحلية والإفريقية، للاستفادة من موارد القارة الإفريقية، والتكامل اللوجيسيتي لكون هذه المنطقة شريان حقيقي لعملية التبادل التجاري، مع زيادة مساحة التكامل اللوجيستي مثل الصناعات الذكية، وأن تصبح المحور الرئيسي للتبادل التجاري بين الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي والبوصلة الأساسية بين إفريقيا وأسيا.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أننا نمتلك بنية أساسية قوية، وأيدي عاملة جيدة وحوافز استثمارية مميزة، ونحن الآن في مرحلة الحصاد بالنسبة لهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تضيف الكثير للاقتصاد المصري، حيث تعتبر المحور الأساسي لتنمية الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة.
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