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مزايدة بالجبلاية لاختيار الكرة الرسمية للدوري العام

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:18 م
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الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
محمد الصو
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يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الحنايني، لطرح مزايدة خلال الأيام المقبلة، من أجل اختيار الشركة الأفضل لتصميم الكرة الموحدة لمنافسات الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

وكان مسؤولو الجبلاية، رفضوا في وقت سابق حصول الشركة الراعية لانتاج الملابس، بسبب إصرار الشركة على خصم مستحقات الكرة من قيمة عقد رعاية الملابس.

ويطمح مسؤولو الجبلابة، لاختيار شركة منفصلة في إنتاج الكرة، حتى يتم دخول عائد مادي يتراوح من 3ملايين إلى 4 ملايين جنيهًا.

وكان الاتحاد المصري، قرر توحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة، مع بداية الموسم الجاري، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها كرة موحدة بالدوري المصري.

واستأنفت مباريات الدوري العام، أمس الأحد بمواجهتي طلائع الجيش وطنطا والذي انتهى بالتعادل السلبي، والمقاولون ضد أسوان والذي انتهى بفوز ذئاب الجبل، عقب نهاية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتُستكمل مباريات الدوري اليوم بمواجهة الأهلي ضد الجونة على ملعب الأخير، فيما يلعب الزمالك ضد إنبي على ملعب بتروسبورت.

واُختتمت فعاليات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري.

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في حصد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وكان للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، العدد الأكبر من الجوائز الفردية، حيث حصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس ورمضان صبحي على أفضل لاعب بالبطولة، ومصطفى محمد أفضل هداف، ومنتخب مصر صاحب اللعب النظيف.

وتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.
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