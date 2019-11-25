Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. الحاصلون على البراءة بخلية "ميكروباص حلوان"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها على 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

حيث قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 آخرين.

وجاءت أسماء الحاصلين على البراءة كالآتي:

حسام الدين السيد
هشام عبد العظيم
إسلام نور الدين
محمد عبد الحليم
عمر عمار
عمر رمضان
اسامة ابراهيم

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي ومحمد السعيد.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعىي، بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء الأقباط واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها، لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وأخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

كما شرعوا في قتل مجندين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوش لقتلهم . 

والمتهمون هم محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد إبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكري ومحمود عبد الله، ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلي أيمن ومحمود حسين وحسام الدين وأسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبد الحميد وعمار محيي الدين وهشام عبد العظيم وإسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر أحمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق أبو اليازيد وهاني عبد المنعم وأسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل .

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعنيين بكمين الميزان بطريق القاهرة أسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 18 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ ساعة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status