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الحزب الحاكم في تايوان: الصين "عدو للديمقراطية"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:16 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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ندد الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس تايوان تساي إنج ون الصين بأنها "عدو للديمقراطية" اليوم الاثنين بعد مزاعم جديدة بالتدخل الصيني في سياسة الجزيرة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 يناير.

وجاءت هذه المزاعم، التي نقلتها وسائل الإعلام الأسترالية، عن طالب لجوء صيني في أستراليا قال إنه جاسوس صيني.

والصين التي تزعم أن تايوان أرضها المقدسة، تخضع لسيطرة بكين بالقوة إذا لزم الأمر، وصفت طالب اللجوء بأنه محتال.

وقال تشو جونغ تاي، رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي في تساي، الذي يؤيد الاستقلال الرسمي لتايوان، إن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات، مشيرًا إلى أن الكثير من الأخبار المزيفة جاءت من الصين.

وقال تشو في مؤتمر صحفي في تايبيه، في الوقت الحالي، فإن منافس تايوان الأكثر طموحًا هو منافس الصين أيضًا عدو الديمقراطية هو الصين.

ومن بين العديد من الادعاءات التي وجهت، قال المنشق المحتمل إنه ساعد في توجيه اهتمام وسائل الإعلام الإيجابية نحو بعض السياسيين التايوانيين، بمن فيهم الخصم الرئيسي للرئيس تساي، وهان كو يو، من حزب حزب الكومينتانغ الصديق للصين.

وقال تشو إنه بينما يمثل حزب الكومينتانغ الخصم المباشر في الانتخابات، فإن التحدي الأكبر جاء من الصين، واصفا إياه بأنه "أقوى قوة تدميرية".

وقال هان من حزب الكومينتانغ إنه سينسحب من الانتخابات إذا أخذ أي أموال من الحزب الشيوعي الصيني.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي منفصل، قال حزب الكومينتانغ إن القضية تتعلق "بالتجسس الشيوعي الفاشل" الذي يجب التحقيق فيه على الفور، واتهم الحكومة بالسعي لاستخدام هذه المسألة "للتلاعب بالانتخابات".

وقالت وانغ هونغ وي المتحدثة باسم حزب كومينتانج، نحن نحث حكومة تساي وسلطات الأمن القومي على توضيح الحوادث ذات الصلة، يجب ألا يتخذوا موقفًا غامضًا بشأن المسألة، مما يؤثر على الانتخابات.

وقال أويانغ لونغ، متحدث آخر باسم حزب الكومينتانج، إنه لا ينبغي "طلاء الأشخاص" باللون الأحمر، في إشارة إلى مزاعم تتعلق بالحزب الشيوعي الصيني، واتهم إدارة تساي "بالعمل بالتواطؤ" مع قوى خارجية.

وقال أويانج، يجب عليهم إعطاء إجابة مسؤولة للمواطنين ومنع الإشاعات والأخبار المزيفة من الدوران، مما يؤثر على نزاهة انتخابات 2020.


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الكلمات المفتاحية

تايوان الحزب الحاكم في تايوان التدخل الصيني

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