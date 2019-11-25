بالأسماء.. المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات بخلية "ميكروباص حلوان"

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعىي، بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء الأقباط واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر.





وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها، لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وأخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.





كما شرعوا في قتل مجندين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوش لقتلهم .





والمتهمون هم محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد إبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكري ومحمود عبد الله، ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلي أيمن ومحمود حسين وحسام الدين وأسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبد الحميد وعمار محيي الدين وهشام عبد العظيم وإسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر أحمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق أبو اليازيد وهاني عبد المنعم وأسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل .





وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعنيين بكمين الميزان بطريق القاهرة أسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.





يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها على 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.حيث قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 آخرين.وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كالآتي:محمد سعداويعمر أحمدخالد أحمدأحمد عدليعلي أيمنمحمود حسينأحمد عبد الحميدعمار محي الدينسمير سعدسامح سعد الدينطارق أبو اليزيدهاني عبد المنعمأسامة سيدمحمد عمرمحمد حسنصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي ومحمد السعيد.