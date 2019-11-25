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yalla shoot| مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر
الفجر الرياضي
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يحل النادي الأهلي ضيفاً على فريق الجونة في الخامسة من مساء اليوم الاثنين على ملعب "الجونة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري. 
 
ويبحث النادي الأهلى عن تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري هذا الموسم. 
مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
 

و يحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات ، بينما يقع الجونة في المركز ال13 برصيد 4 نقاط بعد ان لعب 4 مباريات فاز في مباراة و تعادل في مثلها و خسر مباراتين .
 
وحقق الأهلى الانتصار على كل من سموحة، والنتاج الحربي، وأسوان بأداء ومستوى رائع تحت قيادة المدرب فايلر. 
مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
 

وأعلن المدير الفني فايلر عن قائمة الفريق لهذه المباراة والتي جاءت كالتالي : محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو. 
مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
 
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