Advertisements
Advertisements
Advertisements

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري، يلتقي فريق االجونة بفريق الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الخامس منم بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد الجونة، ويأمل لاعبي الجونة أن يستغلوا عامل الأرض والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره حيث صرح المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر أنه قرر إراحة رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي عن مباراة الجونة وذلك بسبب الإجهاد الذي يشعر به صبحي بعد أن شارك المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سمنة، والتي تقام في مصر، حيث تمكن المنتخب الأولمبي من تحقيق الفوز باللقب يوم الجمعة الماضية، وتمكن رمضان صبحي من خطف لقب أفضل لاعب خلال هذه المباراة، وأكد المدير الفني للفريق أن قرار إراحة رمضان صبحي جاء بعد تفكير حيث يعاني اللاعب من الإجهاد الشديد بعدما شارك خلال الخمس مباريات التي شارك بها المنتخب الأولمبي في البطولة.
On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

مشاهدة مباراة الجونة ضد الاهلي اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري، ومن المقرر أن يسافر فريقى الأهلى والزمالك عقب المباراتين مباشرة إلى تونس والكونغو حيث يواجه الأهلى فريق النجم الساحلى التونسى، بينما يواجه الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى فى مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب الاولمبي مشاهدة مباراة الأهلي والجونة مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة بوروسيا دورتموند

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 17 ساعة

بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 13 ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

11:40 ص

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status