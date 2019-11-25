إطلاق اسم الشهيد محمد نصر عبد الغني على مدرسة بباب الشعرية

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد مجند محمد نصر عبد الغني على مدرسة الشرفا الابتدائية بحي باب الشعرية لتحمل اسم الشهيد الراحل، حيث تم رفع لافتة تحمل اسمه على المدرسة بحضور والديه.





وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة على مدارس وشوارع القاهرة يأتي عرفاناً وتقديراً من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها وتخليداً لذكراهم العطرة .





وشدد المحافظ علي ضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده، وان يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد في يوم ذكري استشهاده للتذكرة بما قام به ولتعريف أبناء المدرسة ببطولته وشجاعته وتضحيته وليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده .





وعبر والدا الشهيد عن ارتياحهم لإطلاق اسم ابنهم على المدرسة التي تلقى تعليمه بها في المرحلة الابتدائية مؤكدين على ثقتهم بأن رئيس الجمهورية والدولة لا ينسوا أبنائهم الذين ضحوا من أجل وطنهم بأرواحهم أبداً .





يذكر أن الشهيد محمد نصر عبد الغني كان طالب بمدرسة الشرفا الابتدائية سابقا وقد التحق بالجامعة العمالية وحصل على بكالوريوس الهندسة، وتم تجنيده بسلاح المشاة ، واستشهد في نهاية خدمته العسكرية اثر هجوم عناصر تكفيرية على أحد الأكمنة بسيناء أوائل العام الجاري.





شهد الاحتفال النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب عن باب الشعرية ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة واللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية وعدد من قيادات المحافظة.



