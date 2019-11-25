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اسعار اللحوم اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 .. انخفاض طفيف للأسعار في المحافظات
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
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اسعار اللحوم اليوم
حافظت اسعار اللحوم اليوم الاثنين 25-11-2019 على استقرارها في السوق حيث استقر سعر كيلو اللحم الكندوز عند مستوى 110 جنيها، بينما استقر سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها، وتواصل اسعار اللحوم استقرارها بعد تراجعاتها خلال الشهر الماضي، وكانت الغرف التجارية اعلنت ان السبب الرئيسي وراء الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم في مصر خلال الفترة الماضية هو كثرة المعروض من السلع في ظل انخفاض الطلب من المستهلك مما أدى إلى تراكم المعروض في الاسواق وننشر فيما يلي اخر اسعار اللحوم اليوم بمختلف انواعها في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار كما يلي:
تراجع اسعار اللحوم في المحافظات
وشهدت اسعار اللحوم في المحافظات حالة من التراجع في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في القاهرة الجيزة التى تشهد ارتفاعا نسبيا عن السعر في باقي المحافظات تشهد محافظة أسوان، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، ضمن مبادرة اعلن عنها وشارك فيها عدد من الجزارين.
أسعار اللحوم اليوم في مصر
سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 180 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 160 جنيها، بينما سجل سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل سجل سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، سجل سعر اللحم السوداني 75 جنيه، كما سجل سعر اللحم الهندي 75 جنيه، أما اللحم الضأن فسجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 90 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها، بينما سجلت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية نحو 85 – 95 جنيها للكيلو.
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم في مصر اليوم
|الكندوز
|من 80 إلى 120 جنيه
|البتلو
|من 100 إلى 125 جنيه
|الضأن
|100 إلى 120 جنيه
|اللحم الجاموسي
|80 إلى 130 جنيه
|اللحم الجملي
|80 إلى 120 جنيه
|اللحم البرازيلي
|75 إلى 85 جنيه
|اللحم السوداني
|75 جنيه
|اللحم الهندي
|75 جنيه
|الضأن المستورد
|60 إلى 80 جنيه
|سعر الكبدة المجمدة
|30 جنيه
|سعر الكبدة البلدي
| 90 جنيه
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