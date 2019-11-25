اسعار اللحوم اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 .. انخفاض طفيف للأسعار في المحافظات

اسعار اللحوم اليوم





حافظت اسعار اللحوم اليوم الاثنين 25-11-2019 على استقرارها في السوق حيث استقر سعر كيلو اللحم الكندوز عند مستوى 110 جنيها، بينما استقر سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها، وتواصل اسعار اللحوم استقرارها بعد تراجعاتها خلال الشهر الماضي، وكانت الغرف التجارية اعلنت ان السبب الرئيسي وراء الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم في مصر خلال الفترة الماضية هو كثرة المعروض من السلع في ظل انخفاض الطلب من المستهلك مما أدى إلى تراكم المعروض في الاسواق وننشر فيما يلي اخر اسعار اللحوم اليوم بمختلف انواعها في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار كما يلي:





تراجع اسعار اللحوم في المحافظات

وشهدت اسعار اللحوم في المحافظات حالة من التراجع في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في القاهرة الجيزة التى تشهد ارتفاعا نسبيا عن السعر في باقي المحافظات تشهد محافظة أسوان، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، ضمن مبادرة اعلن عنها وشارك فيها عدد من الجزارين.



