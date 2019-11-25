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On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الجونة ضد الاهلي اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري، يلتقي اللجونة امام نظيره الأهلي في تمام الساعه الخامسه بستاد الجونة، بعد أستئناف مباريات الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف التي دامت قرابه الشهر بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي و المنتخب الأول في كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة و تصفيات افريقيا.

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

مشاهدة مباراة الجونة ضد الاهلي اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري، و يسعى الجونة لتحقيق نتيجة ايجابيه على ملعبه امام الأهلي الذي خاض 3 مباريات فاز بهم جميعا و يسعى للفوز على الجونة و باقي مؤجلاته من أجل تصدرة للدوري مرة و تخطيه للزمالك و بيراميدز الذان خاضوا مباريالت أكثر من القلعة الحمراء.

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

مشاهدة مباراة الجونة ضد الاهلي اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري، ومن المقرر أن يسافر فريقى الأهلى والزمالك عقب المباراتين مباشرة إلى تونس والكونغو حيث يواجه الأهلى فريق النجم الساحلى التونسى، بينما يواجه الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى فى مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .
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