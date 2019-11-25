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قيادي إخواني سابق: أعضاء الجماعة يحتاجون إلى طبيب نفسي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد ربيع غزالي، القيادي الإخواني السابق، إن فكر حسن البنا هو الذي حرف الأفكار الإسلامية لتتحول إلى أفكار سياسية وأمنية، وإن حسن البنا كان فكره متشبع بالتكفير، وسلطوي، وإقصائي، لافتًا إلى أن الإخوان لديهم مخطط استراتيجي قديم من الاستضعاف ثم التمكين ثم إنشاء جيش نظامي مسلح لتهديد الدولة.

وأضاف "عزالي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اعتصام رابعة أفرغ عددًا من الخلايا المسلحة العنقودية التي قامت بعمليات إرهابية ضد الدولة، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تكفر الحكام بمجرد الاختلاف معهم، وأن حسن البنا تبنى عداوة للدولة منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن الإخوان يحرفون آيات القتال في القرآن الكريم لتصوير أنفسهم أنهم هم المؤمنون وغيرهم الكافرون، لافتًا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يحتاجون إلى طبيب نفسي لمعالجة أفكارهم.

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