جامعة حلوان تشهد انطلاق الملتقى السنوي للبحث العلمي الإلكتروني

شهدت جامعة حلوان اليوم، فعاليات الملتقى السنوي للبحث العلمي الإلكتروني تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عاطف غلوش المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والأستاذة الدكتورة نجلاء فتحي محمد مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة.



وتضمن اللقاء عقد دورة تدريبية وورشة عمل تعريفية ببنك المعرفة المصري، هذا بالإضافة إلى التعريف ببرنامج فحص النزاهة الأكاديمية لأبحاث الترقية لأعضاء هيئة التدريس وكيفية التقدم له وشروطه ونسب الاقتباس ومعامل تأثير الدوريات، كما تم استعراض أهم قواعد البيانات العلمية العربية والأجنبية مثل EBSCO، ScienceDirect وProQuest، Web of Science ،EndNote ودار المنظومة والعبيكان كما تم التعريف بكل قاعدة وكيفية استخدامها وأحدث المصادر بها وطرق النشر فيها.



كما تناول اللقاء عرض كافة خدمات وأنشطة وحدة المكتبة الرقمية التي تقوم بتقديم خدمات إلكترونية مميزة منها بنك المعرفة المصري وهو أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة على مستوى العالم لما يحتويه من مصادر تعليمية ومعرفية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة.



هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الفهرس الإلكتروني الموحد والذي يتم من خلاله إدخال كافة البيانات البيلوجرافية كالعنوان وأسم المؤلف وسنة النشر لمقتنيات مكتبات كليات جامعة حلوان (كتب - دوريات - رسائل جامعية) ليتمكن الباحث من التعرف على مكان وجود المقتني وكيفية الإستعارة والحجز والاسترجاع، وخدمة فحص النزاهة الأكاديمية إلكترونيا ً، وخدمة تقديم الإفادات الإلكترونية الخاصة بتسجيل موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراة.



كما تقدم الوحدة تدريب إلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين على استخدام بنك المعرفة المصري وفتح حسابات خاصة لهم، وتدريب السادة أخصائي المكتبات بمكتبات الكليات على فتح الحسابات للراغبين في الاشتراك ببنك المعرفة المصري وكذلك تدريبهم على كافة أعمال الفهرسة الالكترونية.



