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مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
أمنية فوزي
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أوضح الإعلامي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى إفريقيا 2019، خير دليل على وجود تعديلات وزارية مرتقبة، موضحًا أن السيسي تحدث في هذا الأمر، وعبر عن أسفه لفشل الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين بالعمل في مصر.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه رغم البنية التشريعية والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، لكن الاستثمارات لم تأتِ وهو اتهام مباشر لوزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن معلومات بدأت تتردد حول إلغاء وزارة الاستثمار، وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ولفت إلى أن التعديل الوزاري ربما يشمل 10 وزارات، وأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن ذلك لن يتم قبل دعوة مجلس النواب إلى انعقاد، موضحًا أن كل المعلومات تشير إلى إمكانية بقاء رئيس الوزراء في موقعه، وأن التغيرات المتوقعة لن تقتصر على التعديل الوزاري.

وتابع: "أتصور أن البلاد ستشهد تغيرات كبرى خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن هذه التغييرات ربما تشمل الهيئات الإعلامية والصحفية والكثير من الهيئات الأخرى، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تغييرًا في الأسلوب، وأنه سيتم النظر إلى أمر القوائم الانتخابية وما يتعلق بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
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الكلمات المفتاحية

منتدى أفريقيا 2019 مصطفى بكري القوائم الانتخابية أفريقيا 2019

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