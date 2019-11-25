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كشف ملابسات سرقة "سعودي" في الجيزة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات سرقة سعودي الجنسية، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بسرقته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بورود بلاغا مفاده تعرض "محمد. س. ع. ل" "سعودي الجنسية"، 56 سنة، لسرقة (مبالغ مالية، هاتف محمول).

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى ان وراء ارتكاب الواقعة كل من "وليد. م. ع. ا"، 30 سنة، "شيماء. إ.ع"، 28 سنة، "خلود. م.ع. ع"، 25 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت القوات برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع من ضبطهم وبحوزتهم ( 10900 دولار أمريكي، 5000 آلاف ريال سعودي، 30600 جنية مصري، هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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