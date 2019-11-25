"الإفتاء": حفظ مكانة المرأة وإعلاء شأنها من مقاصد الشريعة

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو موشن جرافيك جديد بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكدت خلاله على أن حفظ مكانة المرأة والإعلاء من شأنها بحفظ حقوقها في جميع مراحل حياتها، وبجميع أشكال العلاقات الإنسانية من مقاصد التشريع الإسلامي.



وأشارت دار الإفتاء، في فيديو الرسوم المتحركة، إلى أن الشريعة الإسلامية تنظر للمرأة على أنها نصف المجتمع وكلفتها كما كلفت الرجل ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية، وأقرت بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



وأضافت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة، أنه للمرأة الحق في اختيار زوجها، ولها ذمتها المالية المستقلة، ومطلق حرية التصرف بالبيع والشراء والتقاضي وابداء الرأي في الشأن العام، وحملتها الشريعة أعظم الأمانات وهي تربية النشأ وقوام الأمة، يقول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى"، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجالِ".

