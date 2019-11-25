عضوة بـ"القومي للمرأة": نسبة الختان انخفضت لـ13% بفضل التوعية



وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن النظرة إلى المرأة تغيرت بشكل كبير عن السابق، موضحة أن الإعلام والفن والشخصيات العامة عليهم دور في تغيير الثقافة الموروثة عن المرأة.



وأوضحت أن لجنة الإعلام بالمجلس أصدرت في 2018 كود إعلامي خاص بالمرأة، يضع الخطوط العريضة لكيفية مناقشة قضايا المرأة، وتصويرها في الإعلام، منوهة بأن من الضروري مناقشة قضايا العنف ضد المرأة، ولكن الأهم هو كيفية مناقشتها، معربة عن تحميل المرأة السبب حال تعرضها للاغتصاب.



قالت الدكتورة لبنى خيري، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي بالمرأة، إن المجلس به مرصد للمرأة المصرية، والذي بدوره يوفر الإحصائيات الدقيقة، منوهة بأن نسبة ختان الإناث انخفضت بنسبة 13% خلال الفترة من 2014 حتى 2017.