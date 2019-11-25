Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضوة بـ"القومي للمرأة": نسبة الختان انخفضت لـ13% بفضل التوعية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
Advertisements
الدكتورة لبنى خيري
الدكتورة لبنى خيري
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة لبنى خيري، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي بالمرأة، إن المجلس به مرصد للمرأة المصرية، والذي بدوره يوفر الإحصائيات الدقيقة، منوهة بأن نسبة ختان الإناث انخفضت بنسبة 13% خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن النظرة إلى المرأة تغيرت بشكل كبير عن السابق، موضحة أن الإعلام والفن والشخصيات العامة عليهم دور في تغيير الثقافة الموروثة عن المرأة.

وأوضحت أن لجنة الإعلام بالمجلس أصدرت في 2018 كود إعلامي خاص بالمرأة، يضع الخطوط العريضة لكيفية مناقشة قضايا المرأة، وتصويرها في الإعلام، منوهة بأن من الضروري مناقشة قضايا العنف ضد المرأة، ولكن الأهم هو كيفية مناقشتها، معربة عن تحميل المرأة السبب حال تعرضها للاغتصاب.
Advertisements

أخبار تهمك

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ 11 دقائق

بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 18 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ أقل من ساعتين

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ نصف ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

11:40 ص

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status