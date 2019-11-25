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كرم جبر: تطبيق نظام الرقمنة على جميع المؤسسات الصحفية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
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كرم جبر
كرم جبر
أمنية فوزي
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كشف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، تفاصيل خطة رقمنة المؤسسات الصحفية، موضحًا أن المنصة الرقمية لمؤسسة الأهرام ستحتاج إلى أعداد كبيرة من الصحفيين، مشيرًا إلى أن رقمنة المؤسسات الصحفية هي بداية الإصلاح، سواء من الجانب المالي أو الإداري.

وأوضح "جبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أنهم يركزون في المنصة على كيفية تعامل وسائل الإعلام المصرية مع السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن المنصة تحتوي على دليل القراء، وتحتوي على قسم يتعامل مع السوشيال ميديا، ومشاكل المواطنين، مؤكدًا أن هذه المنصة ستحتوي على عدد كبير من المحررين الصحفيين.

وذكر أنه سيتم تطبيق نظام الرقمنة على جميع المؤسسات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك التزام بجودة المواقع العالمية، متابعًا: "الإعلام المصري شيء قوي جدًا، في إيدينا قوة ضاربة".
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