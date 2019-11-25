Advertisements
Advertisements
Advertisements

طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينج (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمد نبيل
Advertisements
استقبل الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الطالب محمود جمال محمد، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والحاصل على المركز الأول على العالم في بطولة آسيا للكيك بوكسينج.


وقدم "المغربي" التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالميا، مشيرا إلى أننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.
 
وأكد "المغربي" أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

وفي سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية ببنها، التهنئة للطالب، مؤكدا أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينج (صور)
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينج (صور)
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينج (صور)
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينج (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ أقل من ساعتين

بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة بوروسيا دورتموند

منذ ساعة و 24 دقيقة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

11:40 ص

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status