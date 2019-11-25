طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينج (صور)







وقدم "المغربي" التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالميا، مشيرا إلى أننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.



وأكد "المغربي" أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.





وفي سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية ببنها، التهنئة للطالب، مؤكدا أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.



استقبل الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الطالب محمود جمال محمد، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والحاصل على المركز الأول على العالم في بطولة آسيا للكيك بوكسينج.