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على غرار ببجي.. وضع الزومبي متاح الآن على لعبة Call of Duty موبايل (التفاصيل الكاملة)
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
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تعتبر شركة تينسنت صاحبة أفضل لعبتي في العالم وهما، ببجي وCall of Duty، وتعمل الشركة على إضافة تحديثات مثيرة للعبتي، واليوم نسخت الشركة وضع الزومبي من ببجي، لتضيفة إلى لعبة Call of Duty موبايل، وذلك قبل الموسم الثاني للعبة.
وفي التفاصيل، أعلن حساب Call of Duty Mobile على منصة Reddit أن هناك تحديثًا مهمًا قادمًا إلى اللعبة اليوم، ويشمل هذا التحديث الكثير من الأشياء المُنتظرة، أبرزها، الدعم لوحدات التحكم اليدوية، وهناك وضع الزومبي الجديد، فضلًا عن الموسم الثاني Battle Pass القادم يوم 25 نوفمبر القادم.
وبالرغم من أن وضع الزومبي ليس جديدًا، لأنه مستوحي من لعبة ""ببجي"، لذلك يتحمس أغلبية اللاعبين لميزة دعم وحدات التحكم، وهذا لا يعني وجود مشاكل في اللعب مع أدوات التحكم التي تعمل باللمس، لكن مع وجود تحكم يدوية، يُمكِن ان يُحسّن من التجربة بشكل كبير، وخاصةً عند فتح الزناد وإطلاق النار.
وعن الموسم الثاني "Battle Pass"، لم تذكر الشركة عن سبب تأخر الإطلاق المقرر وصوله في الخامس والعشرين من هذا الشهر، إلّا ان الانتظار لأيام قليلة لا يُمثّل أي مشكلة، ويذكر أن أن يصل تحديث Call of Duty Mobile على أندرويد و iOS اليوم.
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