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أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي عند مستوي 14010 نقطة متراجعا بنسبة بلغت 0.28% ، فيما إرتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة  بأقل من عشر النقطة المئوية، فى رد فعل بسيط لما تكبده كلا المؤشرين من خسائر خلال الجلسات المتتالية السابقة ، ولازالت قيم التداول فى معدلاتها المنخفضة مع غياب المحفزات الذى انعكس علي أداء الأجانب و العرب للبيع خاصة على الأسهم القيادية 
 
أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يهبط 0.25% بالتعاملات الصباحية

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14014 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1419.3 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 24-11-2019

وأنهت البورصة المصرية  تداولات أمس على تراجع جماعى للمؤشرات ،وأغلق المؤشر الرئيسى على تراجع بـنسبة 0.32% عند 14050 نقطة ، فيما أنهى المؤشر السبعينى تداولاته على تراجع بـ 0.64%% عند 539.25 نقطة ،  وخسر رأس المال السوقى  نحو 3.417 مليار جنيه مسجلا 710.495 مليار بنهاية تداولات الأحد .

جاء هذا مع إستمرار الأداء السلبى للمؤشرات و الاسهم عدا بعض الاسهم الإنتقائية ، مع إستمرار غياب المحفزات و إستمرار عدم الإكتراث لقطاع البورصة من قبل المسئولين و الحكومة و غياب الحديث عن سوق المال على جدول اعمال الاحداث الاقتصادية ، ليصل كلا المؤشرين لمناطق دعم مهمة يمكن بكسرها الوصول لمستهدفات ادنى بعيدة ، مع استمرار عمليات التسييل على معظم القياديات من قبل المؤسسات و صناديق الاستثمار وخاصة العربية و الأجنبية لتفقد مكاسبها خلال موجة الصعود الاخيرة ، ليسجل المستثمرون المصريون صافى شراء بـ 23.197.296 مليون جنيه ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب و الأجانب صافى بيع بـ 7.401.605 و 16.095.692 مليون جنيه على التوالى ..

وعن أداء القطاعات بالبورصة المصرية أمس، فقد أنهيت  قطاعات السوق بالمنطقة الحمراء عدا قطاع واحد هو قطاع المنتجات المنزلية و الشخصية ، ليأتى أنشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك بـ 59 مليون جنيه بتراجع 0.49% بالنشاط على سهم التجارى الدولى بقيم تداول 55 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.86% منهيا عند 78.75 جنيه ، يليه قطاع العقارات بـ 47 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.37% بالنشاط على سهم مصر الجديدة ب 8 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.99 % منهياً عند 25.05 جنيه ، ثم يأتى قطاع الكيماويات بنحو 22 مليون جنيه بنسبة هبوط 1.19% بالنشاط على سهم سيدى كرير بـ  18 مليون جنيه بنسبة هبوط 1.39% منهياً عند 11.38 جنيه .
 
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