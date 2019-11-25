أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي عند مستوي 14010 نقطة متراجعا بنسبة بلغت 0.28% ، فيما إرتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة بأقل من عشر النقطة المئوية، فى رد فعل بسيط لما تكبده كلا المؤشرين من خسائر خلال الجلسات المتتالية السابقة ، ولازالت قيم التداول فى معدلاتها المنخفضة مع غياب المحفزات الذى انعكس علي أداء الأجانب و العرب للبيع خاصة على الأسهم القيادية

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يهبط 0.25% بالتعاملات الصباحية

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14014 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1419.3 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 24-11-2019

وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس على تراجع جماعى للمؤشرات ،وأغلق المؤشر الرئيسى على تراجع بـنسبة 0.32% عند 14050 نقطة ، فيما أنهى المؤشر السبعينى تداولاته على تراجع بـ 0.64%% عند 539.25 نقطة ، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.417 مليار جنيه مسجلا 710.495 مليار بنهاية تداولات الأحد .





جاء هذا مع إستمرار الأداء السلبى للمؤشرات و الاسهم عدا بعض الاسهم الإنتقائية ، مع إستمرار غياب المحفزات و إستمرار عدم الإكتراث لقطاع البورصة من قبل المسئولين و الحكومة و غياب الحديث عن سوق المال على جدول اعمال الاحداث الاقتصادية ، ليصل كلا المؤشرين لمناطق دعم مهمة يمكن بكسرها الوصول لمستهدفات ادنى بعيدة ، مع استمرار عمليات التسييل على معظم القياديات من قبل المؤسسات و صناديق الاستثمار وخاصة العربية و الأجنبية لتفقد مكاسبها خلال موجة الصعود الاخيرة ، ليسجل المستثمرون المصريون صافى شراء بـ 23.197.296 مليون جنيه ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب و الأجانب صافى بيع بـ 7.401.605 و 16.095.692 مليون جنيه على التوالى ..





وعن أداء القطاعات بالبورصة المصرية أمس، فقد أنهيت قطاعات السوق بالمنطقة الحمراء عدا قطاع واحد هو قطاع المنتجات المنزلية و الشخصية ، ليأتى أنشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك بـ 59 مليون جنيه بتراجع 0.49% بالنشاط على سهم التجارى الدولى بقيم تداول 55 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.86% منهيا عند 78.75 جنيه ، يليه قطاع العقارات بـ 47 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.37% بالنشاط على سهم مصر الجديدة ب 8 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.99 % منهياً عند 25.05 جنيه ، ثم يأتى قطاع الكيماويات بنحو 22 مليون جنيه بنسبة هبوط 1.19% بالنشاط على سهم سيدى كرير بـ 18 مليون جنيه بنسبة هبوط 1.39% منهياً عند 11.38 جنيه .