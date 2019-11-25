عبدالله المريخي يطلق كتابه الأول عن "مو صلاح"

يطلق الكاتب الصحفي والمؤلف عبدالله المريخي، كتابه الأول "الفرعون المصري – محمد صلاح"، وذلك مطلع الشهر المقبل للمشاركة به في عدد من المحافل الأدبية منها معرض الكتاب في مصر، ومعرض الشارقة للكتاب.





ويقول المؤلف عن الكتاب إنه يقع في 3 فصول يشمل 360 صفحة من القطع المتوسطة صادر عن دار الياسمين للنشر والطبع، ويتضمن الكتاب الحديث عن مشوار النجم المصري محمد صلاح من نقطة الصفر إلى حديث العالم عنه مرورا بتجربته مع أكبر الأندية الرياضية وصولا إلى تجربته الحالية مع نادي ليفربول الأنجليزي، ويتضمن الفصل الثاني من الكتاب أبرز المقالات التي نشرت عنه فى الصحف العالمية ووصوله إلى منصات التتويج لكونه من أفضل اللاعبين في العالم أجمع.





ويرصد عبدالله المريخي، في الفصل الثالث من "الفرعون المصري" تجربة محمد صلاح في الوصول للعالمية وضرورة اتخاذه قدوة للشباب العربي في تحقيق النجاح واختيار الطرق الصحيحة للوصول للهدف المطلوب.



