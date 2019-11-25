جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والسجائر (صور)

تمكنت الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح مدير جمرك مطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والسجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.





ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف اشتبه محمد علي فايد في راكبه أوكرانية، وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكبة على جهاز الفحص بأشعة الإكس رأى بمعرفة محمد حداد مسئول قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.





قرر سلطان صالح مدير الجمرك تشكيل لجنة من أحمد عبد الخالق وأحمد رسمي مأموري الجمرك في حضور عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي أسفر التفتيش عن وجود كميه كبيرة من أدوات ومستحضرات التجميل والسجائر والشيش الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس.





وتم جرد المضبوطات بمعرفة كلا من محمود رفعت ومحمد رشاد الفولي مأموري الجمرك وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 100 ألف جنيه.





قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٩.





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.



