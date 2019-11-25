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مقتل شخصين جراء عواصف رعدية في اليونان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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عواصف رعدية
عواصف رعدية
وكالات
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شهدت اليونان، صباح اليوم الإثنين، عواصف رعدية تسببت في فيضانات وتعطيل حركة النقل البحري.

 

وقتل شخصين غرقا بعدما انقلب قاربهما أثناء رسوه في غرب البلاد، في حين اجتاحت أمطار غزيرة وعواصف رعدية البلاد، حسبما قال خفر السواحل اليوناني.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن مسؤول بخفر السواحل اليوناني، غرق القارب الخاص بالشخصين المفقودين نتيجة الرياح القوية في ميناء بلدة انتريو". وعثر على جثتيهما فيما بعد.

 

وقال مسؤولون من الشرطة إن أجزاء من شبكة الطرق المؤدية إلى شبه جزيرة بيلوبونيس قطع بسبب الأمطار الغزيرة.

 

وحثت هيئة الحماية المدنية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب. وتلقت إدارة الإطفاء عشرات البلاغات لسحب المياه من مواقع في حين تأجل فتح المدارس ساعتين في نطاق أثينا، اليوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وقالت هيئة الأرصاد في البلاد إن الأحوال الجوية السيئة من المتوقع أن تتجه شرقا قبل أن تتحسن، مساء اليوم الاثنين.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل شخصين عواصف رعدية اليونان

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