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طقس اليوم حار وغدا أمطار.. الأرصاد الجوية تكشف سبب تفاوت درجات الحرارة هذه الفترة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
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درجات الحرارة
درجات الحرارة
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تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية هذه الفترة، وتتفاوت درجات الحرارة، فتارة تكون مرتفعة وطقس اليوم يُصبح حار نهارا لطيف ليلا، وهذا ما حدث حيث سجلت القاهرة، الإثنين، 30 درجة العظمي، ووصلت الصغرى لـ 16 درجة، وتارة آخرى تنخفض، وتشهد البلاد أمطار، وهذا ما كشفت عنه الأرصاد الجوية في بيانها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء.

أكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء ستنخفض تدريجيا وتعود لمعدلها الطبيعي وتسجل القاهرة حوالي 28 درجة، ولكن البلاد ستتعرض للأمطار، وعن سبب التفاوت في درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي تحدث هذه الفترة، أوضحت الهيئة أن البلاد تتعرض لمنخفض جوى جالب لرياح جنوبية غربية، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم في ساعات النهار، وغدا تنخفض مع سقوط الأمطار.

وتتعرض البلاد يوم الثلاثاء، لانخفاض في درجات الحرارة مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل للسواحل الشمالية، ولكنها لن تصل للقاهرة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

أما طقس اليوم الاثنين، فيشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، مع رياح محملة بالرمال، مما دفعت الأرصاد الجوية تحذر مرضى الجيوب الأنفية من عدم التعرض للاتربة حفاظا على أنفسهم.

وطالبت الأرصاد الجوية، المواطنين المهتمين بمعرفة أخبار الطقس، متابعة النشرة الجوية يوميا للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة قبل الخروج من المنازل نهارا وفي ساعات الليل المتأخرة، لتحديد نوعية الملابس وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة في حالة التقلبات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:
السواحل الشمالية الغربية 29 14
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 13
الوجه البحري والقاهرة 30 16
جنوب سيناء والغردقة 28 17 
شمال الصعيد 31 14
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 15

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:
السواحل الشمالية الغربية 25 16
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 19
الوجه البحري والقاهرة 28 18
جنوب سيناء والغردقة 29 20
شمال الصعيد 30 18 
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 18
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