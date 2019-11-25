رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على ما أثير عن رغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالا الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال مبابي لموقع "لو سبورت 10" الفرنسي: "لست بحاجة للتفكير في مستقبلي.. أنا محترف في نادٍ كبير وسألتزم بعقدي معه.. هذا أمر واضح وبسيط وأتمنى أن يكون مفهومًا لدى الجميع".

وجاءت تصريحات كيليان مبابي عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد ثم أضاف عن اللاعب الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية التي ستعلن عنها فرانس فوتبول في ثاني أيام الشهر الجديد، "ميسي هو الأفضل والأحق بالجائزة هذا العام".