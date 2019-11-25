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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. بورصة الدواجن تواصل استقرارها
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
تواصل اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 25-11-2019 في السوق المحلى حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية بالاسواق المحلية ، استمرار لحالة الاستقرار التى تشهدها اسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الحالية في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلى نتيجة لتأثرها بحالة التراجع التي عاشتها خلال شهر اكتوبر الماضي وننشر اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين.
أسعار الدواجن البيضاء والبلدى اليوم
سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة وتصل للمستهلك بنحو 34 جنيها، وعن اسعار البط سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، فيما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض يبلغ نحو 43 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي برونزي يبلغ نحو 40 جنيه.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار كرتونة البيض والكتاكيت في الأسواق
سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه، وتراوح سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، بينما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.
اسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 25-11-2019
شهدت اسعار الدواجن في الاسواق المحلية خلال تعاملات شهر اكتوبر حالة من التراجع بنسبة كبيرة حيث وصل سعر الفراخ إلى نحو 18 جنيها للمستهلك نتيجة لحلول عيد الاضحى المبارك وارتفاع الاقبال على اللحوم وتراجع معدلات الطلب وعلى خلفيتها تراجعت على الدواجن في ظل كثرة المعروض من السلعة معدلات التضخم في مصر خلال شهر اكتوبر بنسبة كبيرة، وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع بداية الموسم الشتوى حيث تزداد الرعاية المخصصة للدواجن خلال هذه الفترة من السنة واحتياجاجها لمزيد من وسائل التدفئة للحفاظ على الانتاج.
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