اسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. بورصة الدواجن تواصل استقرارها

اسعار كرتونة البيض والكتاكيت في الأسواق





سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه، و تراوح سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه، و تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، بينما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.





اسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 25-11-2019

شهدت اسعار الدواجن في الاسواق المحلية خلال تعاملات شهر اكتوبر حالة من التراجع بنسبة كبيرة حيث وصل سعر الفراخ إلى نحو 18 جنيها للمستهلك نتيجة لحلول عيد الاضحى المبارك وارتفاع الاقبال على اللحوم وتراجع معدلات الطلب وعلى خلفيتها تراجعت على الدواجن في ظل كثرة المعروض من السلعة معدلات التضخم في مصر خلال شهر اكتوبر بنسبة كبيرة، وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع بداية الموسم الشتوى حيث تزداد الرعاية المخصصة للدواجن خلال هذه الفترة من السنة واحتياجاجها لمزيد من وسائل التدفئة للحفاظ على الانتاج.







