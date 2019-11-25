"حواس" من صربيا: قبر الملكة كليوباترا تحت مياه المتوسط



,أكد حواس أنه يبحث حاليًا على مقبرة الملكة نفرتيتي، لافتًا إلى أنه لا يريد الاستعجال، موضحًا أنه أول مصري يعمل في وادي الملوك، وكل من سبقوه بالعمل في المكان كانوا أجانب، وتابع أن معه فريق مصري يضم أكثر من مائة عامل في الشرق، ومثلهم في الغرب.



وبعد المحاضرة أقام سفير صربيا السابق بمصر "دراجن" حفل عشاء لاستقبال "حواس" بحضور العديد من المثقفين والسياسيين ورؤساء البنوك.

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الأثار الأسبق، إنه بعد أعمال الحفائر في معبد تابوزيرس ماجنا والتي استمرت لمدة 12 عام متواصلة، لا أدلة على وجود مقبر الملكة كليوباترا في هذا المكان، ورجح "حواس" أن الملكة دفنت في مقبرتها التي أسست لها بجوار قصرها، وهو الآن غارق أسفل مياه البحر الأبيض المتوسط.جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقاها الدكتور زاهي حواس في صربيا بحضور 1000 شخص، والسفير المصري عمرو الجويلي وسفير صربيا بمصر السابق دراجن.وتحدث "حواس" كذلك عن الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار في مصر والتي كشفت عن توابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف ومومياوات الحيوانات المقدسة في سقارة مؤخرًا.كما تحدث عن أسرار أبو الهول والمتحف المصري الكبير وأسرار الاهرامات وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك والبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي.