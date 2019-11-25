Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن: أطفال بلا مأوي يتلقي 541 شكوى منذ انطلاقه وحتي الآن

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
Advertisements
أعلن برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر عن تلقيه 541 شكوى في جميع محافظات الجمهورية حول الأطفال والكبار بلا مأوي منذ انطلاق البرنامج وحتي الآن، وذلك عبر منظومة الشكاوي الحكومية وفرق الشارع.

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق الأطفال بلا مأوي قام بحل 529 شكوي بلاغ حتي الآن، بالإضافة للخطة التنفيذية للبرنامج، موضحًا أنه جاري العمل علي حل 12 شكوي بلاغ وبمعدل إنجاز الشكاوي 98%.

وأوضح يوسف أن البرنامج تلقي 515 شكوي بلاغ في المحافظات ال13ـ والتي يعمل بها البرنامج وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، مشيرًا إلي أن محافظة القاهرة تتصدر المحافظات الأكثر شكاوي ب240 بلاغ والجيزة ب100شكوي بلاغ.

وأكد يوسف أن الوزارة تتلقي البلاغات والشكاوي بشكل يومي علي الخط الساخن 16439 وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الإجتماعى منظومة الشكاوي الحكومية محافظات الجمهورية برنامج حماية الأطفال بلا مأوي

أخبار تهمك

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ ساعة

بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 17 ساعة

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة بوروسيا دورتموند

منذ 35 دقيقة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 12 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أطفال بلا مأوى: التدخل السريع آلية تابعة للتضامن تقدم الخدمات لكبار السن والمشردين

"أطفال بلا مأوي" يبدأ أولى اللقاءات التوعوية بمدارس القاهرة

"أطفال بلا مأوي" ينقذ مسن وطفل طردا من المنزل بالسويس وبورسعيد

أطفال بلامأوى ينقذ طفلا بمحافظة بني سويف ويلحقه بدار رعاية

"أطفال بلا مأوي" ينقذ 6 أبناء من السويس وبورسعيد وينقلهم لدور الرعاية

"عمره 13 عامًا".. فريق "أطفال بلا مأوى" ينقذ مشردًا وينقله إلى دار رعاية بأسيوط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

10:52 ص

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status