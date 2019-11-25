لأول مرة.. 20 جامعة مصرية داخل تصنيف "تايمز" للتخصصات لعام 2020



وأشار "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن وجود 20 جامعة مصرية ضمن هذا التصنيف ينفي ما يتردد بأن التعليم الجامعي في مصر متأخر أو في ذيل القائمة، منوها بأن جامعة القاهرة متصدرة الجامعات المصرية في الترتيب العالمي ضمن أفضل 20 جامعة.



وأضاف أنه ما يدعو للتفاؤل أن الجامعات المصرية تقتحم لأول مرة نحو 7 تخصصات علمية جديدة، حيث أن يعكس أن مصر تغطي اختصاصات مطلوبة عالميا.







قال الدكتور محمود علم الدين، المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، إن ادراج تصنيف "تايمز للتخصصات" 20 جامعة مصرية لأول مرة لعام 2020، وحصول جامعة القاهرة على مركز متقدم في التصنيف، يدل على وجود جهد كبير يبذل على مستوى إجراء البحوث العلمية، وتوجيهها إلى مجالات ذات اهتمام.