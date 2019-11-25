Advertisements
اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 بدون مصنعية.. استقرار سعر عيار الذهب في مصر
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
Advertisements
Advertisements
شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 استقرار في سعر عيار الذهب، منذ أول الأسبوع وخلال تعاملات بداية اليوم، ونقدم لكم فيما يلي اسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة بدون مصنعية.
سعر الذهب اليوم في أسواق المال
سعر الذهب عيار 9 يسجل 283.95 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 12 يسجل 379.91 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 14 يسجل 441.70 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 18 يسجل 567.91 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21 يسجل 662.56 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 22 يسجل 694.10 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 24 يسجل 757.00 جنيها للجرام.
اسعار أوقية الذهب تسجل 23.549 جنيه.
سعر كيلو الذهب يسجل 757.196 جنيه.
سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 5.300 جنيها.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 18 بدون مصنعية يبلغ 567.91 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية يبلغ 664.51 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 24 بدون مصنعية يبلغ 757.00 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم بدون مصنعية يبلغ 5.300 جنيها.
Advertisements