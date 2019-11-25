Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 بدون مصنعية.. استقرار سعر عيار الذهب في مصر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
Advertisements
ذهب - صورة أرشيفية
ذهب - صورة أرشيفية
Advertisements
شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 استقرار في سعر عيار الذهب، منذ أول الأسبوع وخلال تعاملات بداية اليوم، ونقدم لكم فيما يلي اسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

سعر الذهب عيار 9 يسجل 283.95 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 12 يسجل 379.91 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 14 يسجل 441.70 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 567.91 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 662.56 جنيها للجرام.
 
سعر الذهب عيار 22 يسجل 694.10 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 يسجل 757.00 جنيها للجرام.
 
اسعار أوقية الذهب تسجل 23.549 جنيه.

سعر كيلو الذهب يسجل 757.196 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل  5.300 جنيها.
اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 بدون مصنعية.. استقرار سعر عيار الذهب في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
 
سعر جرام الذهب عيار 18 بدون مصنعية يبلغ 567.91 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية يبلغ 664.51 جنيها للجرام.
 
سعر جرام الذهب عيار 24 بدون مصنعية يبلغ 757.00 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم بدون مصنعية يبلغ 5.300 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيار اسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر عيار الذهب سعر اوقية الذهب سعر الذهب عيار21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عالميا سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة بوروسيا دورتموند

منذ 37 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/11/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أدني مستوي في 3 أسابيع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتوقعات بعودة التذبدب في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واستمرار حالة التذبدب بسعر المعدن الأصفر كما توقعت "الفجر"

اسعار الذهب اليوم الأحد 19-11-2019 استقرار بعد تراجعات قوية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 18/11/2019.. وتوقعات بعودة الارتفاع للمعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

10:52 ص

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status