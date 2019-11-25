اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 بدون مصنعية.. استقرار سعر عيار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 استقرار في سعر عيار الذهب، منذ أول الأسبوع وخلال تعاملات بداية اليوم، ونقدم لكم فيما يلي اسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة بدون مصنعية.





سعر الذهب اليوم في أسواق المال





سعر الذهب عيار 9 يسجل 283.95 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 12 يسجل 379.91 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 14 يسجل 441.70 جنيها للجرام.





سعر الذهب عيار 18 يسجل 567.91 جنيها للجرام.





سعر الذهب عيار 21 يسجل 662.56 جنيها للجرام .

سعر الذهب عيار 22 يسجل 694.10 جنيها للجرام .





سعر الذهب عيار 24 يسجل 757.00 جنيها للجرام .

اسعار أوقية الذهب تسجل 23.549 جنيه.





سعر كيلو الذهب يسجل 757.196 جنيه.

