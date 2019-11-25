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الصين تحث أمريكا على وقف إساءة معاملة الشركات الصينية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الصين اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وإساءة معاملة الشركات الصينية بعد اتهام شركتي التكنولوجيا Huawei وZTE انهم يمثلون مخاطر أمنية وطنية.

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ خلال مؤتمر صحفى يومى.

كانت قد صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية 5-0 يوم الجمعة لتصنيف Huawei وZTE على أنهما يمثلان مخاطر على الأمن القومي، مما يمنع عملاء شركات النقل الريفية في الولايات المتحدة من الاستفادة من تمويل حكومي بقيمة 8.5 مليار دولار لشراء المعدات.

وفي وقت سابق، طالبت الصين واشنطن برفع العقوبات عن شركات التكنولوجيا الصينية وحذرت من أنها "ستحمي بحزم" مصالح البلاد.

وقد انتقدت وزارة التجارة القيود المفروضة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لمجموعة من الشركات الصينية باعتبارها تدخل في شؤون البلاد. يقول المسؤولون الأمريكيون إن هذه الشركات توفر التكنولوجيا المستخدمة لقمع الأقليات المسلمة كتدخل في شؤون الصين.

وقالت الوزارة إن بكين "ستتخذ بحزم جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البلاد " لكنها لم تقدم تفاصيل عن الانتقام المحتمل.

قيد هذا الاجراء مبيعات التكنولوجيا الامريكية لمجموعة من الشركات الصينية التي تعمل على التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات المتقدمة.

وفي وقت سابق، كانت قد انهارت المحادثات الأمريكية الصينية التي تهدف إلى إنهاء حرب التعريفات، يحاول الجانبان احياء الآمال بحدوث انفراج عند استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء بشأن مجموعة من النزاعات التي نمت لتشمل التوتر بشأن شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية.

تصاعدت حدة الخطاب على كلا الجانبين على الرغم من موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في يونيو على إحياء الجهود لإنهاء الصراع المكلف بشأن طموحات التكنولوجيا الصينية والفائض التجاري.

وصرح ترامب يوم الجمعة "لا أعرف ما إذا كانوا سيبرمون صفقة أم لا.. ربما سيفعلون، ربما لن يفعلوا. أنا لا أهتم". وكرر ادعائه بأن الولايات المتحدة تزدهر من خلال "الحصول على عشرات المليارات من الدولارات" من رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية. في الواقع، يتم دفع هذه التكاليف من قبل الشركات الأمريكية والمستهلكين الذين يشترون البضائع الصينية.

من المقرر أن يجتمع منوشين والممثل التجاري روبرت لايتيزر يومي الثلاثاء والأربعاء في شنغهاي مع وفد يقوده قيصر الاقتصاد الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه.

يقاوم القادة الصينيون الضغط الأمريكي للتراجع عن خطط التطوير التي تقودها الحكومة لقادة الصناعة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات. تشكو واشنطن من أن هذه الجهود تعتمد على سرقة أو الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا. يقلق بعض المسؤولين الأميركيين من أن تفقد الولايات المتحدة قيادتها.

من جانبهم، قاوم المفاوضون الأمريكيون مطالبة بكين بإلغاء جميع التعريفات العقابية على الفور. تريد واشنطن الاحتفاظ ببعضها في مكانها الصحيح لضمان وفاء الصين بوعودها.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس " لا تزال نفس القضايا التي تسببت في انهيار المحادثات قائمة".

وأضاف "لا يبدو أن أي من الطرفين مستعد لتقديم تنازلات كبيرة.. من الصعب للغاية معرفة كيف يمكنهم التوصل إلى اتفاق هذه المرة إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في مارس".
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الكلمات المفتاحية

هواوي العقوبات علي شركات التكنولوجيا الصينية الصين و واشنطن

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