إقامة مركز شباب على مساحة 15 فدانا في مدينة قنا الجديدة



وأشار المحافظ، إلى أن المركز مقام على مساحة حوالى 15 فدانا ويشمل (مبنى إداري، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبي، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانوني، ملعب كرة قدم خماسي وآخر ثلاثي، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد).



قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن الأعمال الإنشائية بمركز الشباب بمدينة قنا الجديدة، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه، لافتا إلى نسبة تنفيذ اجمالي الاعمال بالمركز بلغت حوالي 65%، مشددا علي ضرورة الانتهاء من الاعمال في المواعيد المحددة.