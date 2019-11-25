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تريزيجيه والمحمدي أمام نيوكاسل في تحدي جديد بالدوري الإنجليزي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:21 ص
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تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
وكالات
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يسعى نادي أستون فيلا والذي يلعب له الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه ، لاستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي ، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد بملعب "فيلا بارك" ، ضمن منافسات الجولة 13.

ويحتل أستون فيلا المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة ، بينما يملك نيوكاسل 15 نقطة في المركز 13.

ويسعى أستون فيلا لإيقاف سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في المباريات الثلاث الأخيرة ، وتحقيق الفوز لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وسيكون تريزيجيه على موعد مع تحقيق إنجاز مميز في مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب "فيلا بارك".

ويمكن لمحمود تريزيجيه أن يصبح أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية مع ‎أستون فيلا بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ مايو 2015 ، حال نجاحه في هز شباك نيوكاسل.

وكان الإنجليزي توم كليفرلي ، لاعب أستون فيلا السابق، حقق هذا الإنجاز في موسم 2014 – 2015 بعد التسجيل في ثلاث مواجهات على التوالي أمام كل من مانشستر سيتي وإيفرتون ووست هام.
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الكلمات المفتاحية

نيوكاسل تريزيجيه والمحمدي استون فيلا ونيوكاسل استون فيلا

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