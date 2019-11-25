سارة الطباخ تتألق على الريد كاربت في "القاهرة السينمائي" (صور)

حرصت المنتجة سارة الطباخ، علي التواجد في عرض فيلم "الفنار" بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت "الطباخ" بفستان أبيض، قصير فوق الركبة، وأعتمدت على ترك شعرها منسدلُا، ونسقت مغ فستانها الأبيض مكياج مما أظهر جمالها.









وتحرص "الطباخ" علي التواجد في فعاليات المهرجان منذ اليوم الأول له، وبالعديد من الإطلالات الجذابة.





فيلم الفنار





فيلم " الفنار" مرشح للاوسكار من إخراج روبرت إيجر، ويشارك الفيلم بالقسم الرسمي خارج المسابقة، ويعد “الفنار” من أكثر الأفلام التي نالت إشادة كبيرة في مهرجان “كان”.



