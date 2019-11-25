تسليم مستشفى قنا الجديدة في 2020 بتكلفة 153 مليون جنيه



وأشار إلى أنه تفقد اعمال التشطيبات النهائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير.



وتابع أن المستشفى تم إنشاءها بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت حوالي 60%، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من الاعمال بالمستشفى في نهاية يونيو 2020.







قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه قام بعمل جولة تفقدية بمدينة قنا الجديدة؛ لمتابعة الاعمال التي يجري تنفيذها بعدد من المشروعات الخدمية، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.