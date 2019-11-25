عودة الدوري المصري.. الأهلي يواجه الجونة والزمالك ضد إنبي

يواجه النادي الأهلي نظيره الجونة، في اطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز،على ملعب الجونة بالغردقة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز اليوم ومواصلة عروضه المميزة التي قدمها قبل التوقف الدولي وقبيل أزمته بسبب تأجيل مباراة القمة .





موعد مباراة الأهلي والجونة

تقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الامارات والثالثة بتوقيت جينريتش . وتنقل قناة "اون سبورت" مباراة الاهلي والجونة في الخامسة من مساء اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.





تشكيل الأهلي امام الجونة





ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:





في حراسة المرمى : محمد الشناوي.





في خط الدفاع : علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.





في خط الوسط : عمرو السولية – محمود وحيد – محمد مجدي “افشة” – احمد الشيخ .





في خط الهجوم : حسين الشحات – وليد ازارو.





ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري أمام كلا من سموحة بهدف دون رد وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأمام مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.





ويدخل النادي الأهلي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث ، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات أمام سموحة وفاز بهدف نظيف دون رد، ولعب أمام الإنتاج الحربي وفاز برباعية نظيفة، بينما أمام فريق أسوان فاز بخماسية مقابل هدف وحيد، ومؤجل له مباراة القمة في الاسبوع الرابع من الدوري امام غريمه التقليدي فريق الزمالك.



