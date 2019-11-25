Advertisements
عودة الدوري المصري.. الأهلي يواجه الجونة والزمالك ضد إنبي
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
يواجه النادي الأهلي نظيره الجونة، في اطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز،على ملعب الجونة بالغردقة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز اليوم ومواصلة عروضه المميزة التي قدمها قبل التوقف الدولي وقبيل أزمته بسبب تأجيل مباراة القمة .
موعد مباراة الأهلي والجونة
تقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الامارات والثالثة بتوقيت جينريتش . وتنقل قناة "اون سبورت" مباراة الاهلي والجونة في الخامسة من مساء اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.
تشكيل الأهلي امام الجونة
ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:
في حراسة المرمى : محمد الشناوي.
في خط الدفاع : علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
في خط الوسط : عمرو السولية – محمود وحيد – محمد مجدي “افشة” – احمد الشيخ .
في خط الهجوم : حسين الشحات – وليد ازارو.
ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري أمام كلا من سموحة بهدف دون رد وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأمام مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويدخل النادي الأهلي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث ، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات أمام سموحة وفاز بهدف نظيف دون رد، ولعب أمام الإنتاج الحربي وفاز برباعية نظيفة، بينما أمام فريق أسوان فاز بخماسية مقابل هدف وحيد، ومؤجل له مباراة القمة في الاسبوع الرابع من الدوري امام غريمه التقليدي فريق الزمالك.
يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك مواجهة الفريق الأول فريق امام نظيره إنبي بعد توقف طويل لبطولة الدوري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام على الاراضي المصرية.
موعد مباراة الزمالك ضد إنبي
يواجه غدا الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام،ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض إلى حسم مباراة إنبي والفوز بالثلاث نقاط من اجل العودة سريعا إلى قمة الترتيب، حيث يحتل الابيض المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط.
التشكيل المتوقع للزمالك امام إنبي:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : محمد حسن، احمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد اوناجم مصطفى فتحي.
خط الهجوم : مصطفى محمد.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبي
تبث مباراة الزمالك وانبي على شاشتي تايم سبورت واون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتها على الشباب والرياضة واون سبورت اف ام.
Advertisements