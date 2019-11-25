مليار و123 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا





أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ان تكلفة الاعمال الانشائية للبنية التحتية والوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، تبلغ حوالي 2 مليار و123 مليون جنيها.وأوضح محافظ قنا، أن تلك الانشاءات تشمل (محطة مياه الشرب – مآخذ المحطة -الخط الناقل – شبكات المياه – شبكات الصرف الصحي – شبكات الري – شبكة الطرق بالمدينة) بالإضافة الى 3264 وحدة اسكان اجتماعي 720 وحدة سكن مصر.جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة غرب قنا لتفقد سير الاعمال الانشائية بمحطة مياه غرب قنا وعمارات الاسكان الاجتماعي وسكن مصر، يرافقه خلال الجولة المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس مدينة غرب قنا وعدد من مسئولي الشركات المنفذة للأعمال.