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الإنتاج الثقافي يطلق سلسلة ورش فنية في مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بتنمية القدرات والمواهب، يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، سلسلة من الورش الفنية، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالقطاع، وذلك بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة .

وتنطلق أولى هذه الورش فى العاشرة من صباح غدا الثلاثاء ٢٦ نوفمبر الجارى، تحت إشراف الفنانة التشكيلية أسماء عصام والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة بالقطاع .

واحتفالا بالمولد النبوى الشريف، تأتى الورشة بعنوان "الموروث الشعبى وتطبيقاته" حيث تتضمن عمل مجسمات عن ملامح الاحتفال بالمولد النبوى في مصر، وذلك ضمن مجموعة من الورش التى ستقام بهدف إحياء التراث الشعبى وإعادة تطبيقه .

ويشارك في الورشة مجموعة من طلاب المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية لأعمار تتراوح مابين ١٢ الي ١٧ سنة، إلى جانب مجموعة من رواد المكتبة  .
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خالد جلال

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