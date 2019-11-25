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لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد نبيل
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استقبل الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الاثنين، أعضاء لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات، برئاسة الدكتور جمال شكرى نائب رئيس جامعة حلوان السابق والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية هندسة القاهرة السابق وداليا جمال بمكتب وزير التعليم العالى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وعمداء كليات الزراعة وهندسة بنها والتربية الرياضية والتربية النوعية ومنسق عام الأنشطة الطلابية واعضاء الفريق التنفيذى والطلاب المشاركين فى اعمال المبادرة.

وأكد المغربى أن جامعة بنها كانت من اوائل الجامعات المصرية التى بدأت فى تنفيذ مبادرة تطوير العشوائيات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزارة التعليم العالى وتأكيدا على تعظيم مظلة الدور المجتمعى للجامعات المصرية فى خدمة المجتمع المحيط.

وأشار المغربى إلى انه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاختيار قرية كفر فرسيس وعمل زيارات مكثفة من قبل اللجان وفرق العمل المشكلة من الجامعة والمحافظة لتحديد احتياجات اهالينا فى القرية على الطبيعة.

فى سياق متصل قامت الدكتورة ايمان البيطار بتقديم عرض شامل لاعضاء اللجنة تتضمن المرحل المختلفة لتنفيذ مشروع تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها والجهات المشاركة واهم الاعمال والإنجازات التى تم تنفيذها خلال فعاليات المبادرة.

وأشارت البيطار إلى أن المبادرة شاركت فيها 11 كلية من كليات الجامعة وتعد تجربة ثرية ونموذج للتعاون الكامل والمثمر بين جامعة بنها والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن أعمال التطوير شملت عددا من المجالات والقطاعات المختلفة التى تهدف لخدمة اهالى القرية. 

لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
لجنة تحكيم تزور جامعة بنها ضمن مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات (صور)
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